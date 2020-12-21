(ÖZEL) Otomobil çarpan köpeğin yardımına diğer köpekler koştu

Olay yargıya taşındı

Ataşehir’de sokak hayvanları gönüllüsü Yeşim Çakıcı, "Ataşehir’de sokak hayvanlarını koruma gönüllüsüyüm. Geçen hafta bakmış olduğum sokak köpeğimi araba ezdi ve kaçtı. Ben şahıslardan şikâyetçi oldum, hemen yakalandılar zaten ve olay yargıya taşındı. Ben köpeğin tedavi masraflarını ödenmesi için talepte bulundum, şahısta kabul etti ama ne zaman köpeğin tedavisinin yaptırılacağını bilmiyorum. Büyüklerimizden sokak hayvanlarına değer vermek adına destek bekliyoruz. Onları bir mal olarak değil de, can olarak görmelerini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları konusunda kulübe ve mama desteğinde bulunsun ve yardımcı olsunlar kendi çabalarımızla olmuyor” diye konuştu.

