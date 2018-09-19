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(ÖZEL)  - OTOMOBİL KADINA ÇARPTI; 2 ÇOCUK SON ANDA KURTULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI   İstanbul DHA Pendik'te bir otomobil, pazar dönüşü evine giderken çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İstanbul DHA

Pendik'te bir otomobil, pazar dönüşü evine giderken çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının çocuğu ile okuldan dönen bir öğrenci ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansına kaza, dün saat 16.06'da Kaynarca Mahallesi Bahattin Veled Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazar dönüşü ellerinde çantalar ve yanındaki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem S.'ye, Nazan G.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kadın metrelerce havalanarak yere düştü. Kadının bir kaç adım önünde yürüyen çocuğu ile okuldan dönen bir öğrenci son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan Özlem S.'yi ambulansla Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Kaldırdı. Hastanede tedavisi süren Özlem S.'nin vücudunda ezikler oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Nazan G.'nin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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