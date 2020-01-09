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  4. (Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

(Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda çöken binaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda çöken binaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sokakta manevra yapmaya çalışan bir otomobil sürücüsünün, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
Beyoğlu’nda sabah saatlerinde tadilat halindeki bina, büyük bir gürültü ile çöktü. Yaşanan olaya ilişkin yeni bir güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çöken binanın bulunduğu sokağa girmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, manevra yapıyor. Bir iki denemenin ardından dar sokağa giren sürücü, bir anda çöken bina ile karşılaşınca hızla geri çıkmaya çalışıyor. Bu sırada çöken binadan gelen parçalar ve toz bulutu arabayı sarıyor.

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