(Özel) Otomobil sürücüsü minibüsün önüne kırarak yolculara zor anlar yaşattı

Kartal’da Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yolcu taşıyan bir minibüsün önüne sürekli kırarak yolculara ve minibüs şoförüne zor anlar yaşattı. Sürücüler arasındaki kavga polisin uygulama noktasında son buldu. Minibüsteki yolcular, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Polis, otomobil sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı cezai işlem uyguladı.

Kartal’da Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan 17 SH 403 plakalı otomobil sürücüsü Atakan Algün, içi yolcu dolu olan minibüsün önüne sürekli kırarak trafikte tehlikeye sebep oldu. Hastaneye gidiyor olması sebebiyle acele ettiğini ifade eden otomobil sürücüsü, minibüs şoförü Mustafa Başaran’a zor anlar yaşattı. Kendisi de aynı zamanda minibüs şoförü olan Algün, bu hareketi ile minibüsteki yolcuların can güvenliğini hiçe saydı. Minibüs şoförü Başaran, yol üzerinde uygulama yapan trafik polislerinin yanında minibüsü durdurarak polislerden yardım istedi. İki sürücünün yol kavgası polislerin de olaya müdahil olmasıyla sonlandı. Polis, burada yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Algün’ün aracının muayenesinin olmadığını tespit etti. Algün’e polis tarafından trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı cezai işlem uygulandı.

Minibüs sürücüsü Mustafa Başaran, “Normal bir şekilde yolda giderken sağ tarafta durup yolcumu aldım. Her zamanki yaptığımız iş. Adam geliyor arkadan kornaya basıyor. Ben yolcumu alıyorum. Kendisi de zaten bizim minibüs şoförü. Aynı hatta çalışıyoruz. Yol verdim önüme geçiyor. Duruyor önümde. Arabada yolcu var, çoluk çocuk var. Işıklarda geçecek gibi yapıp, pay bırakıyor ben tam geçerken yine önüme kırıyor. Arabada çoluk çocuk var. Milletin canına kastı ne ki? Orada çoluğa çocuğa bir şey olsa ben onun hesabını nasıl vereceğim?” dedi.

Yaşanan korku dolu anları anlatan bir yolcu, “Minibüs kenarda durup bizi alınca arkadaki beyefendi terbiyesizlik yaptı. Sürekli yavaş giderek önümüze geçti. Bir iki kez önümüze kırdı. Hatta kırmızı ışıkta durup tam kırdı önümüze. Kaza yapıyorduk burun buruna” ifadelerini kullandı.

