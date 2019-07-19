HABER

(Özel) Otomobil sürücüsü minibüsün önüne kırarak yolculara zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Kartal’da Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yolcu taşıyan bir minibüsün önüne sürekli kırarak yolculara ve minibüs şoförüne zor anlar yaşattı.

Kartal’da Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yolcu taşıyan bir minibüsün önüne sürekli kırarak yolculara ve minibüs şoförüne zor anlar yaşattı. Sürücüler arasındaki kavga polisin uygulama noktasında son buldu. Minibüsteki yolcular, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Polis, otomobil sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı cezai işlem uyguladı.
Kartal’da Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan 17 SH 403 plakalı otomobil sürücüsü Atakan Algün, içi yolcu dolu olan minibüsün önüne sürekli kırarak trafikte tehlikeye sebep oldu. Hastaneye gidiyor olması sebebiyle acele ettiğini ifade eden otomobil sürücüsü, minibüs şoförü Mustafa Başaran’a zor anlar yaşattı. Kendisi de aynı zamanda minibüs şoförü olan Algün, bu hareketi ile minibüsteki yolcuların can güvenliğini hiçe saydı. Minibüs şoförü Başaran, yol üzerinde uygulama yapan trafik polislerinin yanında minibüsü durdurarak polislerden yardım istedi. İki sürücünün yol kavgası polislerin de olaya müdahil olmasıyla sonlandı. Polis, burada yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Algün’ün aracının muayenesinin olmadığını tespit etti. Algün’e polis tarafından trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı cezai işlem uygulandı.
Minibüs sürücüsü Mustafa Başaran, “Normal bir şekilde yolda giderken sağ tarafta durup yolcumu aldım. Her zamanki yaptığımız iş. Adam geliyor arkadan kornaya basıyor. Ben yolcumu alıyorum. Kendisi de zaten bizim minibüs şoförü. Aynı hatta çalışıyoruz. Yol verdim önüme geçiyor. Duruyor önümde. Arabada yolcu var, çoluk çocuk var. Işıklarda geçecek gibi yapıp, pay bırakıyor ben tam geçerken yine önüme kırıyor. Arabada çoluk çocuk var. Milletin canına kastı ne ki? Orada çoluğa çocuğa bir şey olsa ben onun hesabını nasıl vereceğim?” dedi.
Yaşanan korku dolu anları anlatan bir yolcu, “Minibüs kenarda durup bizi alınca arkadaki beyefendi terbiyesizlik yaptı. Sürekli yavaş giderek önümüze geçti. Bir iki kez önümüze kırdı. Hatta kırmızı ışıkta durup tam kırdı önümüze. Kaza yapıyorduk burun buruna” ifadelerini kullandı.

Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
Akrabasını vurup, teslim olduAkrabasını vurup, teslim oldu
Datça açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandıDatça açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

Avcılar'da intihar! Haberi alan gözyaşına boğuldu

Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.