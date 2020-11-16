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(Özel) Otomobili vurdurup çalan hırsızlar yakıtı bitince vites topuzunu alıp kaçtı

16.11.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’de kapüşonlu 3 hırsız tornavidayla kapısını açtıkları yaklaşık 20 bin lira değerindeki otomobili, düz kontak yaptıktan sonra vurdurup çaldı.

Başakşehir’de kapüşonlu 3 hırsız tornavidayla kapısını açtıkları yaklaşık 20 bin lira değerindeki otomobili, düz kontak yaptıktan sonra vurdurup çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahıslar aracın yakıtını bitirince içerisinden vites topuzunu çalarak kaçtı. Başka bir hırsızlık olayında ise park halindeki otomobili çalamayan hırsız, patlattığı bagajda çalacak malzeme aradı.
Olay, önceki hafta cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kapüşonlu 3 hırsız, park halindeki Salih Eren’e ait olan yaklaşık 20 bin değerinde olan 34 MTV 94 plakalı otomobili gözüne kestirdi. Etrafı kolaçan eden hırsızlar ardından harekete geçerek tornavidayla aracın kapısını açtı. Ardından içerisine giren hırsızlar aracı boşa alarak vurdurmaya başladı. Hırsızlar ardından düz kontak yaparak çalıştırdıkları araçla birlikte gözden kayboldu. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından sabah saatlerine işyerine gitmek için evden çıkan Alp Emre Arda, aracının yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine binanın güvenlik kamerasını inceleyen Arda, otomobilin kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından çalındığını fark etti. Görüntü kayıtlarıyla birlikte emniyete giden Arda, aracın bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilin yakıtını bitirince vites topuzunu çalıp terk etmişler
Polisin aracı bulmak ve hırsızları yakalamak için çalışmaları sürdüğü esnada geçtiğimiz cuma günü Kayaşehir’de dolaşan Alp Emre Arda, çalınan otomobilini park halinde terk edilmiş halde buldu. Hemen polis ekiplerine bilgi veren Arda, işlemlerin ardından aracını teslim aldı. Ancak Arda, hırsızların aracı çalıştıramayınca içerisinde vites topuzunu çaldıklarını görünce şoke oldu. Araçta yaklaşık 3 bin 500 lira hasar olduğunu belirten Arda, hırsızların yakalanmasını istiyor.

Otomobili çalamayınca bagajını patlattılar
Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz 3 Eylül Perşembe günü saat 06.15 sıralarında meydana gelen bir başka olayda ise Eren Kaya (19), 34 LS 3095 plakalı otomobilini evinin önüne park ettikten sonra kilitleyerek evine gitti. Sabah saatlerinde aracının başına gelen Kaya, bagajının açık olduğunu gördü. Kontrol ettiğinde bagaj kilidinin kırıldığını fark eden Kaya, aracı gören güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Bagajda bir şey olmamasından ötürü eşyası çalınmayan Kaya, kayıtları alarak aracına zarar veren şahıslar hakkında emniyette şikayette bulundu.

"Yumruk vurup kilidi bozuktan sonra bagajı açtı"
Daha öncede 3 kez bagaj kilidinin kırılarak hırsızlık girişiminde bulunulduğunu belirten Kaya, “Aracı gece park ettikten sonra sabaha karşı bagajının açık olduğunu fark ettim. Bagajın yanına gittiğimde kilidin bozulduğunu anladım. Aracı tamir ettirip evine önüne yere park ettim. Bundan 1 sene sonra yine aynı vaka başıma gelince eve taktırdığım güvenlik kameranın görüntüleri izledim. Şahsın yumruk vurup kilidi bozuktan sonra bagajı açtığını gördüm. İçerisini açıyor bakıyor ve değerli eşya arıyor. Bir şey bulamayınca kaçıyorlar” dedi.
Polis, bagaja zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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