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(Özel) Otomobilin arka camıyla koltuğu arasında uyuyan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

Beykoz Riva yolunda seyir halinde olan otomobilin arka camı ile koltuk arasında uyuyan çocuk görenleri şaşkına çevirdi.

(Özel) Otomobilin arka camıyla koltuğu arasında uyuyan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Beykoz Riva yolunda seyir halinde olan otomobilin arka camı ile koltuk arasında uyuyan çocuk görenleri şaşkına çevirdi. Araç sürücüsü ise uyuyan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Beykoz Riva yolunda geçtiğimiz gün kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan bir otomobilin arka camı ile koltuğu arasında yatan çocuğun orada uyuduğu görüldü. Uyuyan çocuğu gören diğer yolcular şaşkına döndü. Araç sürücüsü, çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam etti. Uyuyan çocuğun ise dönerek farklı pozisyonlarda uykusuna devam ettiği gözlendi.
O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuk seyir halindeki otomobilin arka camı ile koltuğu arasında uyuyor. Sürücü ise çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam ediyor.

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