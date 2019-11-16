(ÖZEL) Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul Fatih’te otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi’nde park halinde bulunan otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Otomobilin yanına gelen ekipler, kedinin sıkıştığı yeri tespit etti. Kediyi kurtarmaya yönelik çalışma başlatan ekipler, kısa süre içerisinde yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarma operasyonunun başarılı geçmesi üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı. Daha sonra kurtarılan yavru kedi, ekipler tarafından sokağa salındı.

