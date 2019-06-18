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(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde bisikletle seyreden gençler, otomobilini kaldırıma park eden sürücüye tepki gösterdi.

Beylikdüzü’nde bisikletle seyreden gençler, otomobilini kaldırıma park eden sürücüye tepki gösterdi. “Başka yer yok mu, bir engelli gelse nereden geçecek?” diyen gençlerin sözleri üzerinden aracından inen sürücü, “Buraya park ettim, var mı diyeceğin, engellileri ben görüyorum” ifadelerini kullandı.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde giden bisikletli gençler, bisiklet yolunun bitmesi üzerine kaldırıma geçti. Burada bir süre daha seyreden gençler, bir sürücünün otomobilini kaldırıma park ettiğini gördü. Bisiklet ile bile kaldırımdan geçmekte zorlanan gençler, aracından yanından geçerken içeride oturan sürücüye tepki gösterdi. Gencin, “Ağabey başka yer yok mu, buraya mı park ettin” demesi üzerine sürücü aracından indi.
“Engelliyi ben görüyorum” diyerek gençlerin üstüne yürüdü
Bunun üzerine öfkelenen sürücü, “Buraya çektim var mı bir diyeceğin?” diyerek gençlerin üzerine yürüdü. Gencin, “Geçemiyoruz abi bir engelli gelse nereden geçecek?” cevabı üzerine sürücü, haklıymış gibi “Ben engelliyi görüyorum” dedi. Çevredeki bir kadının da tepki gösterdiği olayda sürücü, “Bırak konuşma ya!” ifadelerini kullandı. Gençler ardından yollarına devam ederek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü

(Özel) Otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletlilerin üzerine yürüdü
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