(Özel) Öykü Arin için kritik süreç başlıyor

"İlaçlardan biri kesilecek" Anne Eylem Şen Yazıcı, minik Öykü’yle ilgili yeni gelişmeleri İhlas Haber Ajansı muhabirine aktardı. Öykü’nün 1 Haziran’da babasından nakil olduğunu ve tutan naklin üzerinden 5,5 ay geçtiğini anımsatan Yazıcı, "Neredeyse 6 ay olacak ve 6 ayın tamamlandığı süreç önemli, çünkü kullandığı ilik savaşını engelleyen ilaçlardan biri kesilecek. İlacın kesilmesiyle ilik savaşı riski bir süre artıyormuş, bu yüzden 6 ay bizim için kritik bir aşama olacak. Şu ana kadar geçen süreçte beklenmedik ters bir şey olmadı ama her şey yoluna girmiş de değil, önünde daha çok zaman var. İlk 1 yıl çok kritik, hala çok yoğun ilaç kullanıyor, hala katateri var, hala topluma karışması yasak, yemek içmek gibi bir sürü yasakları devam ediyor. Aşırı hijyen ve steril koşulları sürdürüyoruz. Bütün bu yasaklar bir yılın sonunda bitecek. Bir yılın sonunda bebeklik aşıları yapılacak ve yeniden bağışıklığı güçlenmeye başlayacak. Topluma karışması ilk bir yılın sonunda mümkün olacak. Hala hastaneye çok yakın bir yerde oturmaya devam ediyoruz, tedavi evden devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Online drama araştırıyoruz"

Minik Öykü’nün tedavilerinin yanı sıra çeşitli aktivitelere de ihtiyacı olduğunu dile getiren Yazıcı, evde yakalamaca gibi oyunlar oynadıklarını, çeşitli oyuncaklar aldıklarını belirterek, "Evde egzersiz de yaptırıyoruz, balerin bir arkadaşımız arada geliyor birlikte bale yapıyorlar. Bu şekilde çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Burada geçirdiği zaman dilimini daha canlı tutmak için onunla resim yapacak, Almanca, İngilizce, müzik gibi alanlarda yetkinliği olan kimselerle gerekli hijyen koşullarını sağlayıp zaman geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öykü Arin şu an dört buçuk yaşında ve çok hızlı gelişiyor. Her şeye çok açık ve her şeyi çok hızlı öğreniyor. Bir yerde artık yetersiz kalıyoruz ve bu gelişimine cevap verecek nitelikte alternatifler arıyoruz. Online drama gibi bir şey mümkün olur mu, hijyen koşullarını sağlayarak öyle bir yerlere gitmesi mümkün olur mu diye araştırmalarımız sürüyor. Bu süreçte bizim için en önemli iki şey hijyen ve moral. Moralini yüksek tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü mutlu oldukça daha güçlü hale geliyor" dedi.

Anne Eylem, Öykü Arin’in isteği üzerine kızını mutlu etmek için kendi saçını da pembeye boyadı.