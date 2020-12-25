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  4. (Özel) Oyun masasında basıldı masa altında yakalandı

(Özel) Oyun masasında basıldı masa altında yakalandı

25.12.2020 10:56 | Son Güncelleme:
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Esenyurtta bir iş hanının bodrumunda açık kahvehane ihbarını alan ekipler baskın düzenledi.

Esenyurtta bir iş hanının bodrumunda açık kahvehane ihbarını alan ekipler baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan ve kağıt oyunu oynayan kişilere ceza yağdı. Erkek arkadaşıyla içeride kağıt oynayan kadın ise polisi görünce ofiste masa altına sakladı. Kadını masa altında yakalanması ilginç görüntülere sahne oldu.
Korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak faaliyet gösteren iş yerlerine baskınlar devam ediyor. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında bulunan bir iş merkezinin bodrum katında kıraathaneye faaliyeti yürütüldüğü ve içeride kağıt oyunları oynandığı ihbarını alan polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan kişilere toplam 25 bin TL ceza kesildi. Ruhsat ve işletme belgesi de bulunmayan iş yeri mühürlenerek kapatıldı.
Masa altında yakalandı
Baskında erkek arkadaşıyla birlikte kağıt oyunu oynayan bir kadın, polisleri fark edip işyerinin ofisinde bulunan bir masa altına saklandı. Kadının kahvehanede olmadığını fark eden ekipler kadını aramaya başladı. Ofise giren polis ve zabıta ekipleri masa altında saklanan kadını görüp bulunduğu yerden çıkartıp para cezası uyguladı. İşlemler sırasında daha öncede kahvehanede basılan bir vatandaşın “ben daha öncede ceza yedim bunu yazmayın” demesi ise pes dedirtti.

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