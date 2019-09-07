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(Özel) Oyuncaklarını ihtiyaç sahipleri için satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Atlas Şimşek, büyük bir yardımseverliğe imza attı.

(Özel) Oyuncaklarını ihtiyaç sahipleri için satıyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Atlas Şimşek, büyük bir yardımseverliğe imza attı. Oyuncak, kitap ve dergilerini satışa çıkaran Şimşek, elde ettiği geliri ihtiyaç sahiplerine verecek. Şimşek’in annesi Aslı Şimşek, "Oğlumun bu fikrine Lüleburgaz Belediyesi ve Lüleburgazlılar sahip çıktı. Kazandığımız parayı ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi için Lüleburgaz Belediyesi’ne vereceğiz" dedi.
Lüleburgazlı Şimşek ailesinin küçük üyesi 7 yaşındaki Atlas Şimşek, televizyondan çevresinden gördüğü ihtiyaç sahibi insanların durumundan etkilenerek, yaşından büyük bir yardımseverliğe kalkıştı. Şimşek, çok sevdiği oyuncak, kitap ve dergilerini satarak, bunlardan elde ettiği kazancı ihtiyaç sahiplerine verme kararı aldı.
Belediyeye dilekçeli başvuru
Kongre Meydanı’nda tezgah açıp oyuncak satabilmek için izin alma bilincinde olan Şimşek, bu doğrultuda annesiyle birlikte Lüleburgaz Belediyesi’nin yolunu tuttu. Şimşek, burada kendi el yazısıyla yazdığı dilekçeyi Lüleburgaz Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti. Dilekçeyi teslim alan zabıta müdürü Raif Bıyıktaş, Atlas’ın bu güzel düşüncesinden etkilenerek konuyu Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’ye aktardı. Gerenli de büyüklerin bile genelde düşünmediği bir konuyu düşünen Atlas’a destek olunması için talimat verdi. Talimat doğrultusunda Atlas’ın Kongre Meydanı’nda malzemelerini rahatça satabilmesi için belediye tarafından masa ve sandalye temin edildi. Belediyenin desteğiyle birlikte minik Atlas, ürünlerini rahatça satmaya başladı.
“Kendi fikriydi”
Anne Aslı Şimşek, "Oğlumun kendi fikriydi. Bize fikrini aktardı. Biz de beğendik. Bunun için önce işi resmiyete dökmemiz gerektiğini söyledik. Dilekçe örneğini gösterdik. Dilekçeyi yazdı. Biz de bunu belediyeye götürdük. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş oğlumun bu düşüncesini çok beğendi. Bu konu hakkında belediye bize masa ve sandalye desteğinde bulundu. Ürünlerimiz neredeyse azaldı. Satışlar çok yüksek. Lüleburgazlılar çok ilgi gösteriyor. Burada dergileri, kitapları ve oyuncaklarını satıyoruz" dedi. Atlas da, çok uzun süredir ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi planladığını söyleyerek, "Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Dışarıda olan, parası olmayan insanlara yardım etmek istiyorum. İleride otelci ya da teknoloji alanında çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

(Özel) Oyuncaklarını ihtiyaç sahipleri için satıyor

(Özel) Oyuncaklarını ihtiyaç sahipleri için satıyor

(Özel) Oyuncaklarını ihtiyaç sahipleri için satıyor

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