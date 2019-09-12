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(ÖZEL) Oyuncu Metin Yıldız’ın şikayetçi olduğu eski sevgilisine takipsizlik kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 17:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Metin Yıldız’ın, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu eski sevgilisi Gözde Kayra hakkında somut bir delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.Yaklaşık iki ay önce Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine giden oyuncu Metin Yıldız, eski sevgilisi Gözde Kayra’dan kendisine tehdit ve hakaret içeren sözler söylediği için şikayetçi olmuştu.

Oyuncu Metin Yıldız’ın, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu eski sevgilisi Gözde Kayra hakkında somut bir delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
Yaklaşık iki ay önce Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine giden oyuncu Metin Yıldız, eski sevgilisi Gözde Kayra’dan kendisine tehdit ve hakaret içeren sözler söylediği için şikayetçi olmuştu. Şikayetinde Gözde Kayra’nın psikolojik tedavi gördüğünü dile getiren oyuncu Yıldız, “Gözde Kayra, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kişiye bağımlılık teşhisli psikolojik rahatsızlığından dolayı 1 yıl önce tedavi olmuştur. Ancak bu tedavisine rağmen bana karşı takıntılı bir hayat sürmesi devam etmiştir. Bundan 6 ay önce Kadıköy’de beraber yaşadığımız bir evde kendisine gitmesini istediğimi söylediğimde eşyalarını toplayıp gitmişti. Defalarca kapımın önünde yatarak ‘Beni içeri al’ diye yalvardı. Ben de acıyarak içeri aldım. Gözde Kayra, mutfaktan aldığı bıçak ile o tarihte benim bacağımı bıçaklayarak, ‘Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ demişti. Bacağıma 8 dikiş atıldı” şeklinde konuştu.

"Görüşmeye devam etmek zorunda kaldım"
“Benim kaldığım otelin odasını öğrenerek ateşe verdi” diyen Yıldız, “Bununla ilgili kaldığı otelle davalıktır. Yine bir yıl evvel kendisiyle ayrılacağımı söylediğimde Gözde Kayra, ’Medya programlarına çıkarak erkeklere ilgin olduğunu, uyuşturucu kullandığını söylerim’ diyerek sırtımda sehpa kırdı. Tüm bu yaşananlardan ötürü ciddi korku ve endişe duyduğumdan ve kariyerim gereği Gözde Kayra ile görüşmeye devam etmek zorunda kaldım. En son 17 Temmuz 2019 günü alkol aldı. Ruh hali bozuk olduğundan hakaret ederek tırnakları ile kollarımı tırmaladı. Boynumu sıkıp bana zarar vermeye çalıştı. Ben kesinlikle darp etmedim. Ona zarar vermedim. Sözlü ve fiziki eylemde bulunmadım. Beni darp eden ve sürekli tehdit eden Gözde Kayra’dan şikayetçiyim” diye belirtti.

"Kesinlikle darp etmedim"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Gözde Kayra, söylenenlerin doğru olmadığını belirterek, “Daha önce de kendisi hakkında darp raporu alarak şikayetçi olmuştum. 16 Temmuz 2019 tarihinde beni uyandırarak parasının olmadığını söyledi. Kredi kartımı alarak evden çıktı. Oturduğumuz evin kirasını da ben ödüyordum. Kendisi sürekli benden para ister. Aynı günün gecesi eve geldi. Aramızda para yüzünden tartışma çıktı. Beni darp etti. Ben de bunun üzerine polisi aradım. Ben kendisini kesinlikle darp etmedim. Polis raporum da mevcuttur” diye konuştu.
Soruşturmayı yürüten savcılık, oyuncu Metin Yıldız’ın soyut iddiası dışında kamu davasının açılmasını gerektirecek bir delil bulunmadığı için Gözde Kayra hakkında takipsizlik kararı verdi.

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