(Özel) Oyuncu Özgür Aydın’a taksi şoförüne darp iddiasıyla gözaltı

Ünlü oyuncu Özgür Aydın bindiği takside taksi sürücüsünü darp ettiği iddia edildi. Olay sonrası ünlü oyuncu ve taksi sürücüsü gözaltına alınırken oyuncu Özgür Aydın’ın, karakolda taksi sürücüsüne ‘Sen yandın’ demesi kameralara yansıdı. Olayda meslektaşının yardımına gelen bir diğer taksici ise Aydın’ın arkadaşları tarafından bıçakla yaralandığı iddia edildi.

Olay dün gece saatlerinde Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy Hasırcıbaşı caddesi üzerindeki taksi durağından arkadaşlarıyla birlikte taksiye binen ünlü oyuncu Özgür Aydın, karşıya gideceğini söyledi. Kısa bir süre gittikten aracı durdurarak araçtan inen Özgür Aydın, tekrar taksiye doğru yöneldi. Araçtan indiği esnada aracın kapı lastiğinin düştüğünü gören şoför lastiği yerine taktığı esnada oyuncu Özgür Aydın ile kısa bir süre sözlü tartışma yaşadı. O esnada oyuncu Özgür Aydın aracın kapısını üzerine kapattığı esnada taksi şoförü Yakup Koca’nın koluna çarptı. Aracından inen taksi sürücüsü Yakup Koca, oyuncu Özgür Aydın’ın yanına gitmek istedi. Bu sırada Aydın ve arabada bulunan arkadaşları sürücünün elinden telefonunu alarak darp etti.

Yardıma gelen taksici bıçakla yaralandı

Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsü Yakup Koca diğer telefonuyla arkadaşından yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen arkadaşı İlker İlter, oyuncunun yanına gittiği esnada sözlü tehdide maruz kaldı. Araçtaki diğer arkadaşları tarafından İlker İlter’e rast gele bıçak sallayan ünlü oyuncunun arkadaşları olay yerinde tehditler savurmaya devam etti. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalışsa da başarılı olamayınca durum polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırılan taraflar karakola götürüldü.

Önce hastane, sonra karakol

Taksi sürücüsü ile ünlü oyuncu Özgür Aydın arasında geçen sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası darp edilen taksi sürücüsü Yakup Koca ve bıçakla yaralanan arkadaşı İlker İlter hastaneye gitti. Vücudunda darp izleri olan Yakup Koca ve bıçakla yaranan arkadaşı İlker İlter’in eline dikiş atıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Yakup Koca ve İlker İlter, şikayetçi olmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezine gitti.

Karakolda kamera karşısında tehditler savurdu

Olay sonrası taksi şoförü Yakup Koca, bıçakla yaralanan İlker İlter ve ünlü oyuncu Özgür Aydın birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola gitti. Karakolda taksi sürücüsüne tehditler savuran oyuncu Özgür Aydın’ın o anları kameraya yansıdı. Ünlü oyuncu taksi sürücüsü el işareti yaparak ‘Sen yandın’ dedi.

Adliyeye sevk edilecek

Akşam saatlerinde yaşanan olay sonrası geceyi karakolda geçiren oyuncu Özgür Aydın ve gözaltına alınan arkadaşları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

‘Elinde olan aletle her tarafımıza salladılar’

Olayda yaralanan taksi şoförü İlker İlter “Adamın üzerine yürüyorlar, telefonunu kırıyorlar. Hasırcı başında duraktan taksiye bindiler. Hatta kendimde duydum Yoğurtçu parkının oradan bir şeyler alıp karşıya geçeceğiz diye. Bende o arada bir müşteri aldım. O esnada arkadaşım beni aradı “İlker yetiş sıkıntı var’ diye. Buraya geldiğimiz de anladık tiyatrocu olduklarını. Aşırı derece alkollüler. Telefonunu almışlar elinden onu öğrendim. Sen ne yapıyorsun diye üstüne gidince o esnada üstüme saldırdı. Elinde olan aletle her tarafımıza salladılar. Elimde 6 tane dikiş var. Böyle bir alkol içme, böyle bir rezillik yok. Bizi mağdur ettiler. Arabada onun üzerine saldırmışlar. Kolunu kapıya vurmuşlar. Doktor raporunda hepsi var zaten. Elinde ne varsa elimi delgeçe çevirdi. Elini kolunu boğazımıza sallamaya çalıştı. Bizi mahvettiler. Zaten 5 kuruş para kazandığımız yok. Karakola geldik. Karakoldaki polislere de mukavemet uygulamışlar. Polis olay yerinde arabaya sokamadı. Buraya geldik burada da arbede yaşadık. Eşi diye dediği bir kadın var. Ne bıçağı deyip duruyor. Ne bıçağıysa bu elimin hali ne. Şikayetçiyim. Mahvettiler. 3-4 gün belki 5 gün hiç iş yapamayacağım. Zaten ondan sonra da bu işi yapmayı düşünmüyorum. Mesleği bırakacağım. Çünkü iyice psikolojimi bozdular. Neyin tiyatrocusu bu. Tiyatrocu dediğin adam saygın insanlar oluyor “ dedi.

Taksi sürücüsü Yakup Koca, “ Kadıköy Hasırcıbaşından taksiye bindiler. Yoğurtçu parkı dediler. Bende Yoğurtçu parkı az ileride. 10 adım giderseniz. Dediler ki yok biz taksiye bineceğiz. Yolda giderken nerede ineceksiniz diye sordum. İsmini sonradan öğrendim. Özgür denen arkadaşı ben arabaya bindiğinde tanıyamadım. Galiba oyuncuymuş. Kafası da güzeldi ne söylediğini bilmiyordu. Nerede ineceksiniz dedim. O da ‘burada’ dedi. 3 kişilerdi zaten. Arabadan indiler. Sonra ikisi birlikte arabaya tekrar geldiler. Özgür önde otururken bu sefer arkaya geçti bayanın yanına. O arada araçtan inerken ayağı takıldı camın lastiği çıktı arabanın. Dedim ki giderken üşümeyin karşıya geçeceğiz orayı takayım dedim. Yüzüme baktı o esnada kapıyı direk koluma çarptı. Canımı yaktın kolum kırıldı neden böyle yapıyorsun dedim. O da bana ‘Sen kimsin. Benimle böyle konuşuyorsun. Ne zannediyorsun kendini. Benim kim olduğumu biliyor musun’ şeklinde konuşmaya başladı. Bende dedim ki, lütfen bu araçtan iner misiniz? Ben sizi götüremeyeceğim. Daha sonra diğer arkadaşı indi. Geldi gırtlağıma yapıştı. O esnada polisi arayacaktım telefonumu aldı arayamıyorum. Oradaki insanlar toplandı beni kurtarmaya başladı. Ondan sonra onlara da tehditler savurdu. Bende diğer telefonla İlker arkadaşımı aradım. O da hemen geldi. Ona da saldırdı. Elinde bıçak vardı. Polis geldi polise de saldırdılar. Olay bu. Sonra biz de karakola geldik ifade verdik. Darp raporu aldık. Şuan takside çalışacak durumda değilim. Parasını vermem gerekiyor. O arbede de cüzdanım kayboldu. Cüzdanımı bulamıyorum. Şikayetçiyim ve şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmemin sebebi biz gece çıkıyoruz taksiye” şeklinde konuştu.

Yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu kaydeden Yakup Koca, “Bundan sonra nasıl çıkabileceğiz taksiye. Bunlar bizi tehdit etti. Karakola geldik arkadaşlarının yanında da tehdit etti. Bundan sonra görürsünüz. Yeriniz belli yurdunuz belli diye. Korkuyoruz. Gidip te taksicilik yapacak durumda değilim. Psikolojim bozuldu. Yarın psikoloğa gideceğim” açıklamasında bulundu.

