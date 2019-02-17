(Özel) Padişahların mest olduğu zanaat ‘Edirnekari’

14’üncü yüzyılda Edirne’de doğan ve dünya üzerinde doğduğu şehrin ismini taşıyan tek zanaat olan ‘Edirnekari’ yaşatılmaya çalışıyor. Osmanlı Dönemi’nin padişahları ve sultanlarının göz bebeği olan kadim zanaatın günümüzdeki son temsilcilerinden birisi olan Edirnekari ustası Halil Teksöz, “Artık bittik, biteceğiz. Kültür Bakanlığı’nın acilen bu işe el atması gerekiyor” dedi.

14’üncü yüzyılda doğan ve 15’inci yüzyılda zirveye yükselen Edirnekari zanaatı; Osmanlı Devleti zamanında, Şam’dan Mısır’a, Balkanlara ve dahi Avrupa ülkelerine dönemin padişahları, sultanları ve sadrazamları tarafından gönderilen kıymetli hediyelerin içerisinde yer aldığı sandık, kutu ve ya özel tavan kaplaması gibi ahşap malzemelerin daha da kıymetli ve özel olmasını sağladı kadim zanaat günümüzde yok olmaya yüz tutmuş değerler arasında yer alıyor. Her ağaçtan olmuyor

Yapımında çam, kayın, ıhlamur, meşe, dut gibi sadece Trakya ve Balkan coğrafyasına özgü ağaçların kullanıldığı el emeği, göz nuru Edirnekari zanaatı ustası Halil Teksöz, yok olmaya yüz tutmuş bu kadim zanaatın bir an önce Kültür Bakanlığı koordinesinde yapılacak bir çalışma ile korunma ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Kentte kurduğu atölyesinde, aynı zamanda Edirnekari eğitimi de verdiğini dile getiren Teksöz, eskisi gibi çırakların ilgi göstermediğini belirtti.

“Edirnekari, ahşabı ehlileştiriyor”

Teksöz, İHA’ya yaptığı açıklamasında, 15 yıldır Edirnekari ile uğraştığını dile getirerek, “Yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak bu işe hızlı bir şekilde sarıldık. Edirnekari, Edirne’de bölgesel olarak çıkmış olan bir zanaat. 14’üncü yüzyılda başlıyor ama 15’inci yüzyılda artık zirveye vuruyor. Ahşabın üstü boyama ve bezeme işçiliği. İki türlü Edirnekari var. Birincisi sadece yüzeysel oyma dediğimiz oyma, ikincisi de yüzeysel oyma ile beraber boyanma dediğimiz ‘bezeme’ işçiliği. Edirnekari ahşabın ehlileştirilmesi, boyanması, günümüzün şartlarına göre uygulanması” dedi. “Osmanlı Sarayı’nın Edirne’de olması bu zanaatı zirveye çıkardı”

Yüzyıllar önce ülkeler arası gönderilen kıymetli hediyelerin Edirnekari kullanılarak daha da özel hale getirildiğini anlatan Teksöz, “Eskiden poşet yok, paket kağıdı yok. Sultanlara ve padişahlara verilen kaftandan tutun her şey sandıklara giriyor. Tabi ki çok bölgesel sandıklarımız var, Edirnekari’nin yanı sıra farklı illerimizin, farklı coğrafyaların kendine has sandıkları var. Ama o dönemde Osmanlı Sarayı’nın da burada olması ile beraber zanaatında burada yükselmesi ile beraber buradan yurt dışına hediyeler gönderilmiş. Mesela İngiltere’ye tavanlar gönderilmiş, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan gibi ülkelerde camilerde Edirnekari zanaatı uygulanmış. Bunlar hep hediye olarak yapılmış. O zaman tabi hediye olarak en güzel kullanışlı şeylerden birisi ahşap kutular, yazı kutuları özellikle” ifadelerini kullandı.