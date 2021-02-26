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  4. (Özel) Panelvan araçta yaktıkları mangal sonları oldu

(Özel) Panelvan araçta yaktıkları mangal sonları oldu

26.02.2021 19:09 | Son Güncelleme:
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Çatalca’da ev yapacakları köye giden 2 kişi, gece ısınmak için panelvan minibüste yaktıkları mangaldan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, sabah saatlerinde Çatalca Çanakça köyünde bulunan bir arsa içerisinden meydana geldi.

Çatalca’da ev yapacakları köye giden 2 kişi, gece ısınmak için panelvan minibüste yaktıkları mangaldan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Çatalca Çanakça köyünde bulunan bir arsa içerisinden meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Süleyman Çete ve Bilal Coşkun, Beylikdüzü’nden Çatalca’ya gelerek boş arazideki arsada ev çalışması yaptı. Şahıslar, arazideki çalışmanın ardından gece panelvan minibüse battaniye serdi ve ısınmak için yaktıkları mangalı yanına aldı.

Köylüler aracın camını kırarak kontrol etti
İki kişi ısınmak için yaktıkları mangaldan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde aracı gören mahalle muhtarı ve bir kişi, 2 kişinin hareketsiz yattığını görünce aracın önce camını kırdı. 2 kişinin öldüğü anlaşılınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemenin ardından iki akrabanın cansız bedeni ilk inceleme ardından morga kaldırıldı.

“Mangal zehirlemiş”
Olayla ilgili konuşan Çanakçı Köyü Muhtarı, Recai Uslu yaşananları aktararak, “Arkadaş geldi olay yerine çağırdı beni. Arkadaşım olay yerine benden önce gitti ne olduğunu sordum ‘İkisi de içeride yatıyor’ dedi. Gelen arkadaş camı kırdı içeriye girdik. Bir de baktık iki arkadaş camı kırıp içeriye girmiş üzerlerinde de mangal vardı. Mangal yakmışlardı. Mangal zehirlemiş onları. Jandarma geldi. Çalışma yapıyorlarmış kendilerine göre 50 - 60 metrekare yere tahtadan bir ev yapıyorlarmış” dedi.

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