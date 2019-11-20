HABER

(Özel) Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde Osmanlı Devleti’nin ilk akçesi basılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesinin yaptırdığı Panorama 1326 Fetih Müzesi’ne yeni bir bölüm eklendi.

Osmangazi Belediyesinin yaptırdığı Panorama 1326 Fetih Müzesi’ne yeni bir bölüm eklendi. Alışveriş standından 5 TL’ye bakır para alan ziyaretçiler, çekiçle Osmanlı’nın ilk akçesini basıyor.
Osmangazi Belediyesinin ziyaretçi rekorları kıran Panorama 1326 Fetih Müzesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor. Müzede, çarşamba günü ise halk günü uygulaması yapılıyor. Müzenin alışveriş standına cumartesi gününden itibaren yeni bir bölüm eklendi. Stanttan 5 TL’ye bakır para alan ziyaretçiler, hazırlanan sette oturup çekiçle Osmanlı’nın ilk akçesini basıyor. Hatıra anlamında önemli yeri olan sikkelerin ön yüzünde Orhan Gazi’nin döneminde basılan Osmanlı’nın ilk akçesinin resmi, diğer yüzünde ise müze veya Osmangazi Belediyesinin logosu bulunuyor. Müzeyi ziyaret edenler, hatıra ve hediyelik olarak akçeleri verebiliyor.
Panorama 1326 Fetih Müzesi Müdürü Orhan Mollasalih, “Osmangazi Belediyesinin yaptırmış olduğu Panorama 1326 Fetih Müzesi, 1 Kasım 2018 yılında açıldı. O günden bu yana Bursa’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi oldu. 630 bini aşkın ziyaretçimizi ağırladık. Müzemizde yeni bir anı uygulaması başlattık. Burada Osmanlı’nın ilk akçesini basıyoruz. Osmanlı Devleti ilk akçesini 1327 senesinde Orhan Gazi tarafından bastırmış. Misafirlerimiz buraya geldiğinde hediyelik eşya mağazamızdan akçe basılacak olan metali kesesi ile birlikte alabilirler. Alınan akçeyi kendileri de basabilirler, biz de basabiliyoruz. Bunları hatıra olarak saklayabalir veya hediye verebilirler. Uygulamamız yeni başladı. Bu hatıra paramız cüzî bir fiyata, 5 TL’ye basılmakta” dedi.
Uygulamaya yeni başladıklarını, ama ilginin çok güzel olduğunu dile getiren Mollasalih, “Hatıra paramızın iki yüzü var. Bir yüzünde müzemizin logosu, bir tarafından da yazı olarak Orhan Gazi’nin o dönem kendi adına bastırdığı için ‘Orhan halledallahü mülkehu’ yazıyor. Yani ‘Allah Orhan’ın mülkünü daim eylesin’ yazıyor. Tercihe göre belediyemizin de logosu kullanılabiliyor” diye konuştu.

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Engelli kadının tek hayali onunla buluşmakEngelli kadının tek hayali onunla buluşmak
Apple'ın açığını bulan Bursalı gence, belediyeden bursApple'ın açığını bulan Bursalı gence, belediyeden burs
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

İstanbul'un göbeğinde tecavüz dehşeti! Yol kenarında böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz dehşeti! Böyle bulundu

Amasra'da dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Alacaklı dehşeti... Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Eve kilitlediler, işkence yaptılar, ormana götürüp vurdular! 2 gün boyunca dehşeti yaşadı

Eve kilitleyip işkence yaptılar sonra ormana götürüp...

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.