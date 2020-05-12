HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Para vermeyen köyde fotoğraf çekemiyor

Para vermeyen köyde fotoğraf çekemiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2020 11:42 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyen turistlerin muhtarlığa para ödeyerek izin almaları gerekiyor.Taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle dikkat çeken bölgeye nişan, düğün ve özel günlerinde fotoğraf çektirmek için gelen yerli ve yabancı kişiler nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan köy sakinlerinin isyanı muhtarı harekete geçirdi.

Her yıl 200 bin turist tarafından ziyaret edilen köyün yapısı adeta doğal bir platoyu andırıyor. Hal böyle olunca düğün, nişan ve özel gün fotoğrafı çekip büyük miktarda para kazanan fotoğrafçılar da köyü ziyaret ediyor.

Fotoğrafçılar işi çığırından çıkartıp köyde bulunan evlerin içine fotoğraf çektirmek için izinsiz girmeye başladı. Turistler de köy sakinleri kadar bu durumdan rahatsız olmaya başlayınca muhtarlık, köye düğün, nişan ve mezuniyet fotoğrafları çekmek için gelip bu işten para kazanan fotoğrafçılardan para almaya başladı. Bu şekilde köye fotoğrafçılar daha az gelirken, köy halkı rahat bir nefes aldı.

Geçen yıl başlayan bu uygulama bu sene de devam edecek. Geçen yıl gelin çekimleri 150 lira, mezuniyet çekimleri ise 200 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor.

Para karşılığında makbuz kesiyorlar

Toplanan para karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesildiğini söyleyen muhtar Hüseyin Serpen, uygulamaya geçen yıl başladıklarını ifade etti. Serpen, sözlerine şöyle devam etti:
“Son 8 yıldır köyde düğün, nişan ve mezuniyet çekimi yapılıyordu. Köylünün ve işletme sahiplerinin herhangi bir şikayeti ve yaptırımı da yoktu. Son bir yıldır halkın fotoğrafçılardan rahatsız olması ve işletmelerin şikayeti üzerine fotoğrafçıları kısıtlamak maksadıyla düğün, nişan ve mezuniyet çekimlerini belli bir ücrete tabi tuttuk.”
“Burada mevzu para toplamak değil, fotoğraf çekmek için gelen sayısını kontrol altında tutmak. Burada dış çekim için gelenlerin yol kapatmaları, köylülerin evlerine fotoğraf çekmek için izinsiz girmeleri, işletmeler hizmet veriyorken hizmeti engelleyecek şekilde kullanmaları bu kararı almamıza sebep oldu.”
“Biz köyümüze gelen amatör ve profesyonel fotoğraf topluluklarından para almıyoruz. Ya da ziyaretçiler kendi fotoğraflarını çekebilirler, bunlardan herhangi bir para almamız söz konusu değil. Biz köyde ticarî maksatla yapılan çekimleri kontrol altında tutmak için böyle bir uygulamayı başlattık.”
“Köylülerin izinsiz evlerine giriyorlar. Burada yaşayan insanlar dış kapısını kilitlemez, bunu bilen fotoğrafçılar dış kapıyı açıp bahçeye girip çekim yapıyor. İnsanlar bu durumdan rahatsız. Geçen yıl gelin çekimleri 150 liraydı, mezuniyet çekimleri ise kalabalık geldikleri için 200 liraydı.”
“Biz bu parayı resmî makbuz karşılığında alıyoruz. Bizim gayemiz para kazanmak değil, caydırıcılık. Bu yılki fiyatları daha belirlemedik.” (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’un plazalarıyla ünlü ilçesinde keçi ve kuzusunu otlattı

İstanbul'un göbeğinde şaşkına çeviren manzara!

Çapalama Makinası

Çapalama Makinası

Çocukları için bahçesine ağaç ev yaptı

Çocukları için bahçesine ağaç ev yaptı

Diyarbakır'da iftar vakti silahlar konuştu! Yaralılar var

İftar vakti silahlar konuştu! Yaralılar var

Soğuksavar fanuslar bu kez koronavirüsten koruyacak

Soğuksavar fanuslar bu kez koronavirüsten koruyacak

Sürüye saldıran kurtlar, 4 keçi ve 1 tayı telef etti

Kurtlar sürüye saldırdı! 4 keçi ve 1 tay telef oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.