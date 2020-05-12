Para vermeyen köyde fotoğraf çekemiyor

Her yıl 200 bin turist tarafından ziyaret edilen köyün yapısı adeta doğal bir platoyu andırıyor. Hal böyle olunca düğün, nişan ve özel gün fotoğrafı çekip büyük miktarda para kazanan fotoğrafçılar da köyü ziyaret ediyor.

Fotoğrafçılar işi çığırından çıkartıp köyde bulunan evlerin içine fotoğraf çektirmek için izinsiz girmeye başladı. Turistler de köy sakinleri kadar bu durumdan rahatsız olmaya başlayınca muhtarlık, köye düğün, nişan ve mezuniyet fotoğrafları çekmek için gelip bu işten para kazanan fotoğrafçılardan para almaya başladı. Bu şekilde köye fotoğrafçılar daha az gelirken, köy halkı rahat bir nefes aldı.

Geçen yıl başlayan bu uygulama bu sene de devam edecek. Geçen yıl gelin çekimleri 150 lira, mezuniyet çekimleri ise 200 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor.