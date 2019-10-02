HABER

(Özel) Parada klozet kapağından fazla bakteri var

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

Para üzerinde araştırmalar yapan uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların bir çoğunun parayla bulaştığını tespit etti.Paraların insandan insana bakteri bulaştırdığı üzerine araştırmalar yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

(Özel) Parada klozet kapağından fazla bakteri var

Para üzerinde araştırmalar yapan uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların bir çoğunun parayla bulaştığını tespit etti.
Paraların insandan insana bakteri bulaştırdığı üzerine araştırmalar yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, paraların insandan insana bakteri taşıyıp bulaşıcı hastalıkları bulaştırdığını söyledi. Yaptığı araştırmayla alakalı açıklama yapan Tayar, "Hayatta hijyenik tedbirler bizi hastalıklardan koruyan en önemli koruyucu tedbirdir. Biz klasik olarak sabah kalkınca tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi yıkarız, lakin unuttuğumuz bir şey vardır; yıkanan elimiz gün içerisinde dokunduğumuz bir çok yerden mikroorganizma alabilir. Göz ardı ettiğimiz bulaşma kaynağı da paralardır. Kağıt ve bozuk paralar günlük çok fazla el değiştirir. Alışverişte ve yaptığımız bir çok harcamada paralara dokunuruz. Bizden önce herhangi bir kişi elini yıkamadıysa veya herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahipse elimize aldığımız bozuk parayla bakteriyi alırız. Eğer paraya dokunan kişi tuvaletten çıktıktan sonra elini yıkamayan birisiyse, onun bağırsağındaki mikro organizmalar, elimize aldığımız para yoluyla bize geçer. Karşı tarafın bulaşıcı bir hastalığı varsa bu hastalık da para yoluyla elimize geçer. Bu mikroorganizmaların paralar üzerinde canlı kalma süreleri ve hastalık yapabilme güçleri çocuklar, hamileler, hastalar ve bağışıklık güçleri düşük olan kişilerde daha etkilidir" dedi.
Elleri yıkamak hastalıklardan korur
Mevsim değişikliğinde havaların sıcak ve soğuk gitmesi sebebiyle vücudumuza mikroorganizmaları paraların taşıdığını aktaran Tayar, "Küçük çocuklar parayla temas etmeleri halinde daha çok bakteri alır. Bu konuda yapabileceğimiz en iyi tedbir çocuklara hijyen eğitimi vermektir. Kredi kartı kullanmak bir avantaj, paraya dokunmamış olursunuz. Günlük hayatta paraya dokunmamız söz konusuysa hijyene dikkat edilmeli, özellikle gıda alışverişi yaptığımız yerlerde daha dikkatli olmak gerekir. Gıdayla uğraşan kişi paraya dokunup sonra sizin yediğiniz gıdaya dokunacak. Bugün ilmen ispatlanmıştır ki, bozuk paranın üzerindeki bakteri sayısı santimetrede 26 bine kadar çıkıyor. Evinizde kullandığınız klozet kapağının üzerindeki bakteri sayıları bozuk paradan ve kullandığınız cep telefonundan çok daha az bakteri sayısına sahiptir. El yıkamaya çok dikkat etmelidir’ şeklinde konuştu.

(Özel) Parada klozet kapağından fazla bakteri var

(Özel) Parada klozet kapağından fazla bakteri var

(Özel) Parada klozet kapağından fazla bakteri var

(Özel) Parada klozet kapağından fazla bakteri var

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Uz. Dr. Gülergün: “65 yaş üstü herkes mutlaka grip aşısı yaptırmalı”Uz. Dr. Gülergün: “65 yaş üstü herkes mutlaka grip aşısı yaptırmalı”
Fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olduFazla kilolarından kurtulmak için ameliyat oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.