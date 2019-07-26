HABER

(Özel) Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Pendik’te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti.

(Özel) Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardı

Pendik’te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Girne Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre alacaklı 3 kişi, kendilerine borcu olan baba ve oğulun yaşadığı evin önüne geldiler. Taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle borçlulardan biri, yerden aldığı kaldırım taşıyla alacaklısının başına vurdu. Başından yaralanan şahıs kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Özel) Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardı

(Özel) Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardı

(Özel) Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardı

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Ağabeyini öldüren sanık akıllı çıktıAğabeyini öldüren sanık akıllı çıktı
Hırsızlar, kurbanlık 65 küçükbaş hayvanın arasından seçtiği 40 koçu çaldıHırsızlar, kurbanlık 65 küçükbaş hayvanın arasından seçtiği 40 koçu çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.