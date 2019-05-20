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(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

Bursa’da park halinde belirlenemeyen bir sebeple alev alan otomobile ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Bursa’da park halinde belirlenemeyen bir sebeple alev alan otomobile ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Yanan otomobil yangın tüpleriyle söndürülemeyince olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Olay, merkez Nilüfer İlçesi Barış Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. isimli vatandaşa ait 16 GV 0151 plakalı otomobil, Yeşeren Sokak üzerinde park halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gözlerinin önünde otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü. Alev alan otomobil çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi

(Özel) Park halinde alev alan otomobile vatandaş müdahalesi
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