(Özel) Park yeri cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı

Bağcılar’da park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi silahla ateş ederek öldüren zanlı hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, olayın haksız tahrik altında işlendiği gerekçesi ile sanık Süleyman Bor’un 18 yıla kadar hapsini isterken duruşmada söz alan maktulün eşi, ‘öyle bir ceza alsın ki başkalarının canını yakmasın’ dedi.

Bağcılar’da 17 Ocak 2019’da park yeri meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Hüseyin Gerçek’in (57) evinin önünde ateş edilerek öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Süleyman Bor ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan maktulün eşi Songül Gerçek ‘öyle bir ceza alsın ki başkalarının canını yakmasın’ dedi. Söz alan diğer müştekiler de sanık Süleyman Bor’un cezalandırılmasını talep etti.

Müştekilerin beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı

Maktul Hüseyin Gerçek ile sanığın otopark meselesi yüzünden tartıştığı kaydedilen mütalaada, sanık Süleyman Bor’un maktulü hedef alarak silahı ateşlediğini, maktulün bu nedenle hayatını kaybettiğini yer aldı.

Olayın haksız tahrik altında işlendiği aktarılan mütalaada, sanık Süleyman Bor’un ‘haksız tahrik altında adam öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenildi.

Savcının mütalaasının ardından söz verilen sanık avukatı mütalaaya karşı savunmada bulunmak için süre talebinde bulundu.

Sanık Bor’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatına esasa ilişkin savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 17 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. Bağcılar ilçesinde meydana gelen olayda aracını evinin bulunduğu sokağa park edemeyen maktul Hüseyin Gerçek’in oto galerici olan sanık Süleyman Bor’un dükkanına giderek aracına park yeri bulamadığını söylediği ve dükkanda bulunan kişiler ile tartıştığı aktarılmıştı. İddianamede maktul ve yanındakilerin olay yerinden ayrılmasının ardından sanık Süleyman Bor’un maktulün peşinden koşarak geldiği ve maktulün evine yöneldiği esnada ruhsatsız silahı ile ateş ettiği ve bu atışın maktul Hüseyin Gerçek’in başına gelerek hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtilmişti. İddianamede ifadesine yer verilen Süleyman Bor’un maktulün park yeri nedeniyle hakaret içeren sözler söylediği, zayıflayan görme yetisi olduğu ve havaya 1 el ateş ettiğini söylediği aktarılmıştı. Bor’un ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah ve mermi bulundurma’ suçlarından müebbet ile 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Öte yandan önceki celse savunma yapan sanık havaya doğru ateş ettiğini söylerken, maktulün oğlu Özgür Gerçek olay günü sanığa ‘bir park kavgasından adam mı vuracaksın’ dediğini aktarmıştı.

