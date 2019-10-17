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(Özel) Parkta spor yapan kadınlar hırsızları bağırarak engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Pendik’te yüzleri maskeli 5 şahıs oto elektrikçi dükkanına girmeye çalıştı.

Pendik’te yüzleri maskeli 5 şahıs oto elektrikçi dükkanına girmeye çalıştı. Şahıslar dükkanın kepenklerini zorladıkları sırada parkta spor yapan kadınlar hırsızları fark ederek bağırmaya başladı. Bağrışmaların ardından hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. Hırsızların dükkanı soymaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik Güllübağlar Mahallesinde, daha önce keşif yaptıkları oto elektrikçiye sabah 06.30 sıralarında ticari beyaz minibüs ile gelen hırsızlar, kendilerini kamufle edecek şekilde dükkana yanaştılar. Araçtan inen yüzleri maskeli 4 şahıs etrafı kolaçan ederek oto elektrikçi dükkanın kepenklerini levye ile açmaya çalıştı. Bir şahıs da o sırada araçta bekledi. Dükkanın karşısındaki parkta spor yapan kadınlar, hırsızlığa teşebbüs eden şahısları fark ederek bağırmaya başladı. Şahıslar, kadınların bağırmalarından dolayı apar topar minibüse binerek hızla kaçtılar.
Hırsızların kaçtığı anda dükkanını açmak için gelen dükkan komşusu; “ Olay sabah saat 06.30 sularında biz dükkanı açmadan önce olmuş. Buraya minibüs ile geliyorlar biz zaten kamera kayıtlarından baktık 5 kişi minibüsten iniyor kepengi kastırıp alttan bakıyorlar içeride bir şey var mı diye. Herhalde aradıkları şeyi bulamadılar büyük ihtimalle. Parkta spor yapanlardan bağıranlar olmuş aynı şekilde geldikleri gibi binip gidiyorlar” dedi.
Öte yandan, hırsızların oto elektrikçi dükkanını soyma girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ile dükkan önüne gelen yüzleri maskeli hırsızlar kepenkleri zorlayarak açmaya çalışıyor. O sırada parkta spor yapan kadınlar hırsızlara bağırınca hırsızlar apar topar kaçıyor.

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