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  4. (Özel) Parmaklarını ilginç şekillere sokan genç şaşkına çeviriyor

(Özel) Parmaklarını ilginç şekillere sokan genç şaşkına çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Küçük yaşlarda arkadaşıyla şakalaştığı esnada el parmaklarının esnek olduğunu anlayan ve bu durum üzerine doktora başvuran 20 yaşındaki Cihan Köse’nin parmaklarıyla yaptığı ilginç hareketler görenleri şaşırtıyor.Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Cihan Köse, doğuştan beri esnek olan el parmaklarını küçük yaşlarda arkadaşıyla şakalaştığı esnada fark etti.

Küçük yaşlarda arkadaşıyla şakalaştığı esnada el parmaklarının esnek olduğunu anlayan ve bu durum üzerine doktora başvuran 20 yaşındaki Cihan Köse’nin parmaklarıyla yaptığı ilginç hareketler görenleri şaşırtıyor.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Cihan Köse, doğuştan beri esnek olan el parmaklarını küçük yaşlarda arkadaşıyla şakalaştığı esnada fark etti. Bu durum üzerine şaşkınlık ve korku yaşayan Köse, bunun bir hastalık veya problem mi olduğunu öğrenebilmek amacıyla doktora başvurdu. Köse’nin gittiği doktor, kendisine herhangi bir hastalığı ve probleminin olmadığını, parmaklarının esnek oluşunun bir avantaj olduğunu söyledi. Köse, parmaklarını tamamen kıvırarak elinin üzerine değdirebiliyor ve parmakları ile birlikte elini değişik şekillere sokabiliyor. Köse’nin ilginç hareketlerini gören vatandaşlar ise şaşkına dönüyor.
Parmaklarının esnek oluşunun bugüne kadar kendisine bir problem oluşturmadığını aktaran Köse, “8-9 yaşlarında arkadaşımla şakalaşırken parmaklarımın esnek olduğunu anladım. Arkadaşım parmaklarımı çevirdi ve parmaklarımın nasıl döndüğüne şaşırdım. Tabii şaşırmanın yanı sıra korktum da, o korkunun üzerine hastaneye gittim. Hastanede doktora bir problem mi veya hastalığım mı var diye sordum. Doktor hiçbir hastalığımın olmadığını, parmaklarımın esnek olduğunu ve bu yapının benim avantajıma olduğunu söyledi. Parmaklarımın esnek olması benim işime geliyor, zor işlerde çalışırken parmaklarımın kırılma olasılığının olmaması avantajım. Bunun yanı sıra doktor bana parmaklarımı düzenli çektiğim zaman uzayabileceğini de söyledi. Parmaklarım doğuştan beri böyle esnek, yaklaşık 20 yıldır bu durumdayım. Bu durumun bana hayatımda hiçbir zararı olmadı, aksine birçok yararı var. Parmaklarımı tamamen kıvırabiliyor, yatırabiliyorum, elimin üzerine değdirebiliyorum. Böyle bir durum benim avantajıma geliyor, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum” dedi.

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