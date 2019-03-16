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(Özel) Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

Pendik’te patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti.

Pendik’te patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti. Görenlerin yüreğini ağzına getiren genç, yoldaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Pendik Kurtköy’de patenli bir genç, özel halk otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk etti. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan genç, adeta olası bir kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra otobüsü bırakan genç, rahat tavırlar sergileyerek oradan uzaklaştı O anlar, otobüsün arkasından aracıyla seyreden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patenli genç otobüsün arkasına takılmış yolculuk ediyor. Bir süre sonra otobüsü bırakıp oradan uzaklaşıyor.

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