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(Özel) Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu, metrobüs durağındaki bisikletli şarj aletiyle telefonunu şarj etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mecidiyeköy metrobüs durağına pedellarını çevirerek telefon şarj eden bisiklet yerleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mecidiyeköy metrobüs durağına pedellarını çevirerek telefon şarj eden bisiklet yerleştirdi. Bisikleti kullanarak telefonunu şarj eden Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncularından Mısırlı Ali Gamal, uygulamayı çok beğendiğini ifade ederek, çevresindeki oyunculara da tavsiye edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs hattında dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Metrobüs hattının Mecidiyeköy durağına sabit bir bisiklet platformu yerleştiren İBB, bu bisiklet sayesinde vatandaşların telefonlarını şarj etmesine imkan sağlıyor. Toplu taşıma kullanıcılarının telefonlarının bataryalarını doldurmalarına imkan sağlayan uygulama, aynı zamanda vatandaşları spor yapmaya da teşvik ediyor. Şuan için İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs Durağı, Beyoğlu Tünel Tramvayı girişi ve Beylikdüzü Son Durak istasyonunda hizmete konulan uygulamanın vatandaşların talepleri doğrultusunda diğer duraklarda da hizmete konulması bekleniyor.
“Hem telefonumu şarj ediyorum hem de spor yapıyorum”
Uygulamayı Mecidiyeköy metrobüs durağında deneyimleyen Payitaht Abdülhamit dizisi oyuncularından Mısırlı Ali Gamal ise, uygulamayı çok beğendiğini ifade ederek, " Hem telefonumu şarj ediyorum, hem spor yapıyorum. Eminim ki diğer ülkeler de bu uygulamayı örnek alacaklar. Benim Payitaht Abdülhamit dizisinde bir rolüm var ve etrafımdaki oyuncu arkadaşlarıma da buraya geldiklerinde uygulamayı kullanmalarını tavsiye edeceğim" dedi.

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