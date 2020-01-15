HABER
  4. (Özel) Pendik-Kadıköy hattında kurallara uymayan minibüs şoförlerine pankartlı ceza

(Özel) Pendik-Kadıköy hattında kurallara uymayan minibüs şoförlerine pankartlı ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Pendik-Kadıköy minibüs hattında ilginç bir denetim yöntemi hayata geçirildi.

Pendik-Kadıköy minibüs hattında ilginç bir denetim yöntemi hayata geçirildi. Yöntem kapsamında bazı denetçiler, hatlı minibüsleri yolcu taşıdığı esnada durdurup denetlemelerde bulunuyor. Kurallara uymadığı tespit edilen minibüs şoförleri 2 ya da 4 saat boyunca yola çıkamıyor. Cezalandırılan şoförün minibüsünün önüne ise ‘Bu araç dernek yönetimi tarafından kurallara uymadığı için cezalandırılmıştır’ yazılı pankart asılarak bir süreliğine çalıştırılmaktan men ediliyor.

Pendik-Kadıköy minibüs hattında müşteri memnuniyetini artırmak adına ilginç bir yöntem hayata geçirildi. Pendik Kadıköy Minibüsçüleri Derneği’ni bazı üyeleri, minibüs güzergahında çalışan hatlı minibüsleri yolcu taşıdığı esnada durdurup denetime tabi tutuyor. Denetimlerde yolcuların araçtan ve şoförden memnun olup olmadıkları soruluyor, ayrıca şoförün tutumu ve davranışları da denetleniyor. Hatalı tutum sergileyen ve kurallara uymayan şoförlere ise cezalar kesiliyor. Başlangıçta şoförlere 2 ya da 4 saatliğine araç bağlama cezası veriliyor. Kural ihlallerini devamında ise şoför duraktan men ediliyor. Ayrıca dernek tarafından kurulan whatsapp ihbar hattı hakkında da yolculara bilgi aktarılıyor.

Gezici araçlarla minibüslerin önünü aniden kesip yolculara yolculuklarının nasıl geçtiğini ve şoförden memnun olup olmadıklarını sorduklarını belirten Pendik Kadıköy Minibüsçüleri Derneği yönetim kurulu üyesi Kenan Dar, “Araçlarımızda whatspapp ihbar hatları mevcut. Bu hatlarda yolcularımız ve diğer şoförlerimiz araçlardaki herhangi bir dernek kuralının dışına çıkıldığında derneğin merkezinde araçları iki saatliğine bağlıyoruz. Bu şekilde tüm yolcularımız güvenli bir şekilde hizmet buluyorlar. Araçlarda yolda dönme yapmıyorlar. Yolcu aktarma yapmıyorlar. Trafik kurallarına uyuyorlar. Problemleri derneğimiz bünyesinden çözmüş oluyoruz. Denetlemelerde araç içinde aksesuar, sigara kullanımı, araçların içindeki gereksiz yazılar olsun, bunları haftada bir, ayda bir denetliyoruz” dedi.

Pendik Kadıköy Minibüsçüleri Derneği Başkanı Tayib Boğa, “Minibüslerin sayısı çok olduğundan sıkıntılar olabiliyor. Kuralara uyulmadığında ceza uyguluyoruz. 2-4 saat men cezası veriyoruz. Uygulama verimli geçiyor. Whatsapp ihbar hattı da var. 400’e yakın kayıp eşya teslim edildi sahiplerine. Herkes memnun, şoförler memnun, yolcular memnun” diye konuştu.

Denetçi İbrahim Bilgiç, “Yolları denetliyoruz, denetlerken kural ihlali yapan araçları merkeze bildirip cezalandırıyoruz. 1 saat, 2 saat, 3 saat ve 1 günlük olarak. İlerleyen zamanlarda şoför ihlallere devam ederse duraktan men ediyoruz” dedi.

Denetimlerde ceza yiyen bir şoför, “Yol ortasında yolcu indirdim ve minibüsçü arkadaşlara yol vermediğim için cezayı yedim. Cezanın gelmesi çok güzel oldu. Bizim için düzen oldu. Hiç olmazsa diğer arkadaşlarımız iş yapabiliyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
(Özel) Yoğun kar ve sisli havada 18 kilometre yürüdüler(Özel) Yoğun kar ve sisli havada 18 kilometre yürüdüler
Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildiMuhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk

Tek tekerle tehlikeli yolculuk

Kayıp ihbarı yapılan kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç olay

Pendik’te şaşırtan olay! Bir evden 20 ton çöp çıkarıldı

Hepsi bir evden çıktı!

6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Tam 15 köpek...

Son dakika! Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Son dakika! Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.