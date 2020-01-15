(Özel) Pendik-Kadıköy hattında kurallara uymayan minibüs şoförlerine pankartlı ceza

Pendik-Kadıköy minibüs hattında ilginç bir denetim yöntemi hayata geçirildi. Yöntem kapsamında bazı denetçiler, hatlı minibüsleri yolcu taşıdığı esnada durdurup denetlemelerde bulunuyor. Kurallara uymadığı tespit edilen minibüs şoförleri 2 ya da 4 saat boyunca yola çıkamıyor. Cezalandırılan şoförün minibüsünün önüne ise ‘Bu araç dernek yönetimi tarafından kurallara uymadığı için cezalandırılmıştır’ yazılı pankart asılarak bir süreliğine çalıştırılmaktan men ediliyor.

Pendik-Kadıköy minibüs hattında müşteri memnuniyetini artırmak adına ilginç bir yöntem hayata geçirildi. Pendik Kadıköy Minibüsçüleri Derneği’ni bazı üyeleri, minibüs güzergahında çalışan hatlı minibüsleri yolcu taşıdığı esnada durdurup denetime tabi tutuyor. Denetimlerde yolcuların araçtan ve şoförden memnun olup olmadıkları soruluyor, ayrıca şoförün tutumu ve davranışları da denetleniyor. Hatalı tutum sergileyen ve kurallara uymayan şoförlere ise cezalar kesiliyor. Başlangıçta şoförlere 2 ya da 4 saatliğine araç bağlama cezası veriliyor. Kural ihlallerini devamında ise şoför duraktan men ediliyor. Ayrıca dernek tarafından kurulan whatsapp ihbar hattı hakkında da yolculara bilgi aktarılıyor.