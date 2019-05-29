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(Özel) Pendik’de gençlerin kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Pendik’de iki kalabalık genç grup arasında kavga çıktı.

Pendik’de iki kalabalık genç grup arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların konuştuğu kavgada 5 genç yaralandı. Vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan gençleri kilimin üzerine yatırıp müdahale etti.
Pendik Sahili’nde kalabalık iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay meydan kavgasına dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada 5 genç yaralanırken diğer şahıslar da olay yerinden hızla uzaklaştı. Kavgaya tanık olan çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 5 kişinin yaralandığı kavgada olay yerinde ambulansın biri gitti diğeri geldi. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yapıldı. Vatandaşlar, yerde yatan yaralı gençleri kilimlerin üzerine yatırarak yardım etti. Daha sonra yaralılar, tedavi ve kontrol amaçlı olarak ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

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