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(Özel) Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda iddiaya göre hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün duramayarak önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

(Özel) Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda iddiaya göre hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün duramayarak önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada aynı araçta bulunan iki askeri personel yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, içerisinde askeri personel bulunan araca duramayarak çarptı. Aracın çarpmasıyla savrulan otomobil de önündeki minibüse çarptı. Kazaya sebebiyet veren araç ardından yoldaki başka bir araca daha çarparak durabildi. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada astsubay kıdemli başçavuş ile direksiyon başında olan uzman çavuş yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.
Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, “Minibüs duruyordu, önümdeki gri askeri araç o tarafa doğru döndü. O esnada da arkadaki araba aşırı hızlı geldi, frene bastığı halde duramadı önce plakasız araca çarptı, o da öndeki minibüse çarptı. Akabinde araç savrularak arabamın yan tarafına vurdu. İki kişi yaralı” dedi.

(Özel) Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

(Özel) Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

(Özel) Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

(Özel) Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

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