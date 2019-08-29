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(Özel) Pendik’te 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Pendik’te 5 katlı binanın çatısına hiçbir güvenlik önlemi olmadan çıkarak çatı tamiri yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi.

Pendik’te 5 katlı binanın çatısına hiçbir güvenlik önlemi olmadan çıkarak çatı tamiri yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Olası bir faciaya davetiye çıkarılan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batı Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan 2 kişi, yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan çatı tamiri yaptı. Çatı uçlarına kadar gelerek çalışma yapan işçiler, adeta yürekleri ağza getirdi. Canlarını hiçe sayan işçilerin düşme riskine rağmen zaman zaman çatının ucundan eğilip aşağıya baktığı görüldü.
Öte yandan, işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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