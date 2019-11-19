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(Özel) Pendik’te beton mikserinin altgeçide sıkıştığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:32 | Son Güncelleme

Pendik’te altgeçide sıkışan beton mikseri yolda tehlikeye sebep oldu.

Pendik’te altgeçide sıkışan beton mikseri yolda tehlikeye sebep oldu. Beton mikseri, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. 1 saatlik çabanın sonucunda yolda trafik normale döndü.
Pendik’te geçtiğimiz gece yaşanan olayda, alt geçidin yüksekliğine aldırmayan beton mikseri sürücüsü alt geçide girince olanlar oldu. Beton mikseri yol ile alt geçit arasına sıkıştı. Beton mikserinin yolu kapatmasıyla yolda trafik akışı aksadı. Aracın sıkıştığı yerden çıkarılması için yoğun çaba sarf edildi. Beton mikseri, lastiklerinin havası tamamen indirildikten sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı. 1 saatlik çabanın sonucunda aracın çıkarılmasıyla yolda trafik normale döndü.
Beton mikserinin alt geçide sıkıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde beton mikseri alt geçide sıkışmış halde duruyor, yolda trafik tek yönden ilerliyor.

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