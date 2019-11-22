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(Özel) Pendik’te bir şahıs park halindeki otomobili kundakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:47 | Son Güncelleme

Pendik’te bir şahıs, tamir edilmek üzere oto tamircisinin önüne park edilen otomobilin camını kırıp içine yanıcı madde attı.

Pendik’te bir şahıs, tamir edilmek üzere oto tamircisinin önüne park edilen otomobilin camını kırıp içine yanıcı madde attı. Otomobilde bir anda alevler yükselirken şahıs olay yerinden kaçtı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Pendik Kaynarca’da geçtiğimiz gün yaşandı. İddiaya göre bir kişi aracını tamir ettirmek üzere oto tamircinin önüne park etti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs o sırada otomobilin camını kırdı, ardından içerisine yanıcı madde döküp ateşe verdi. Şahıs olay yerinden kaçarken araç bir anda alev aldı. Yangın söndürme tüpü satan bir esnaf, araç yangınına müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken araçta maddi hasar meydana geldi. Araç sahibi olayın ardından şaşkınlığa uğrarken, şahsın aracı neden yaktığı ise henüz bilinmiyor.
Olaya tanık olan bir vatandaş, “55-60 yaşında bir adam vardı. Telefonda görüşüyordu. Sonra bir patlama oldu. Dönüp baktığımda duman çıkıyordu. Benzin ya da tiner dökmüş olabilirler” dedi.

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