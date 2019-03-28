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(Özel) Pendik’te cam yüklü kamyon yola devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

Pendik’te kasasında tonlarca cam taşıyan kamyonun yola devrilmesiyle tuzla buz olan camlar yola saçıldı.

Pendik’te kasasında tonlarca cam taşıyan kamyonun yola devrilmesiyle tuzla buz olan camlar yola saçıldı. Tonlarca camın, kaldırımda yürüyen yayaların üzerine düşmemesi olası bir faciayı önledi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yola saçılan camlar temizlendi.
Olay Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Kasasında tonlarca cam taşıyan seyir halindeki kamyon, virajı döndüğü sırada iplerle bağlı camlar kasadan sarktı. Camların sarkmasıyla dengesini kaybeden kamyon bir anda yola devrildi. Devrilen kamyonun kasasındaki tonlarca cam, adeta tuzla buz olarak yola ve kaldırıma saçıldı. Tonlarca camın, o esnada kaldırımdaki yayaların birkaç metre yakınına düşmesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Kamyonun içinde bulunan Kazım Kaplan, Hasan Gedleç ve Yaşar Yılmaz yaralanırken, direksiyon başında olan Mustafa Karaslan kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon vinç ile kaldırılırken, yola saçılan camlar kepçe yardımı ile temizlendi.
Olaya tanık olan çevredeki bir vatandaş; "Çok yavaş geliyordu aşırı sürat yoktu. Biraz da yol rampaydı. Virajdan gelirken, halatlar kopunca sağ tarafa yattı. Sağ tarafa yatınca araç devrildi. Yoldan geçen vatandaş vardı hani bir saniye iki saniye ile kurtardı, yanında çocuklar el arabası ile geçiyordu. Bir iki saniye ile kurtardı. Bir de bu taraftan gelen bayan vardı, o da hemen hemen şimdi 5 metre yakınında kaldı" dedi.

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