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  4. (Özel)- Pendik’te çekçekçilerin soba hırsızlığı kamerada

(Özel)- Pendik’te çekçekçilerin soba hırsızlığı kamerada

01.03.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasında bir işyerine ait yüzlerce kilo ağırlığındaki soba iki çekçekçi tarafından dakikalar içerisinde çalındı.

Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasında bir işyerine ait yüzlerce kilo ağırlığındaki soba iki çekçekçi tarafından dakikalar içerisinde çalındı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir işyerine ait olan soba dükkanın önünden iki çekçekçi tarafından çalındı. Yaşanan olayda, iş yerinin gece bekçiliğini yapan kişinin namaz kılmak için olay yerinden ayrılmasını fırsat bilen iki çekçekçi, dışarıda gördükleri yüzlerce kilo ağırlığındaki sobayı çalmak için harekete geçti. Çevreyi kontrol eden iki şahıs sobayı yanlarındaki çekçek arabasına yükleyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“5 kişi zor kaldırdığımız sobayı 2 kişi çaldı”
Yaşanan olay sonrası konuşan işyeri sahibi Abdullah Güneyli, Hafta sonu yasak olması nedeniyle işyerimizi erken bir saatte kapattık. İşyerinde bulunan bekçinin namaz kılmak için dükkanın önünden ayrılmasını fırsat bilen iki kişi bizim 5 kişi zor kaldırdığımız sobayı çekçek arabasına koyup götürmüş. Soba maddi değeri açısından önemli fiyata sahipti. Tabi yaşanan hırsızlık olayında bizim de suçumuz vardı. Dışarıda soba bırakırsanız adamlar da alır, götürür. Şu anda çalınan sobanın maddi değeri 6 bin 500 civarında olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

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