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(Özel) Pendik’te hırsızların kapı kilidini kırıp marketten sigara çaldığı anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 09:22 | Son Güncelleme

Pendik’te iki hırsız, kapı kilidini kırarak girdikleri dükkandan yaklaşık 4 bin lira değerinde sigara ve para kasasını çaldılar.

Pendik’te iki hırsız, kapı kilidini kırarak girdikleri dükkandan yaklaşık 4 bin lira değerinde sigara ve para kasasını çaldılar. Ortalığın savaş alanına döndüğü hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesinde bir dükkanda geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yaşandı. İki hırsız, dükkanın önüne park ettikleri araçtan inerek market kapısına doğru yöneldi. Hırsızlar, yanlarında getirdikleri bir alet ile kapı kilidini zorlayarak kırdılar. Ardından dükkana giren hırsızlar, sigaraların bulunduğu rafı ve para kasasını yerinden sökerek çaldılar. Hırsızlar, ürünleri çalmak için yerinden sökerek ortalığı savaş alanına çevirdiler. Yaklaşık 4 bin lira değerinde sigara ile bir miktar para çalan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştılar.
Market sahibi Fevzi Temel, “Sabah dükkanımı açmaya geldim, baktım kapımı zorlayarak kırmışlar. Bütün sigaralarımı çalmışlar. Para kasası, kamera, bilgisayar sistemlerimi yere düşürmüşler. Yaklaşık 3-4 bin liralık sigaram çalınmış, para kasamı götürmüşler. Yere düşen bilgisayar bin dolar. Nereden bakarsak 6-7 bin liralık zarar” dedi.
Öte yandan, hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki hırsız kapı kilidini zorlayarak kırıyorlar. İçeri girdikleri dükkandan raf dolusu sigara ve para kasasını çalıyorlar. Ardından geldikleri araca atlayıp hızla kaçıyorlar.

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