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  4. (Özel) Pendik’te ısınmak için tinerle ateş yakan şahıs kendini yaktı

(Özel) Pendik’te ısınmak için tinerle ateş yakan şahıs kendini yaktı

12.02.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Pendik’te ısınmak için ateş yakmak isteyen bir kişi iddiaya göre tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı.

Pendik’te ısınmak için ateş yakmak isteyen bir kişi iddiaya göre tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı. Alevler içinde kalan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kaynarca Mahallesi Çayönü sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, ateş yakarak ısınmak isteyen bir kişi tiner kullanınca bir anda parlama oldu. Olay sonrasında elbiseleri tutuşan kişinin, çığlık seslerini duyan çevredeki esnaf yardımına koştu. Talihsiz vatandaş durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kişiyi söndürerek sağlık ekiplerine teslim etti. Yanan talihsiz adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayın görgü tanıklarından Şevki Kubat, "Ben iş terimin balkonunda çay içiyordum. Moladaydım. Bura da bir parlama olduğunu gördüm. Hemen iş yerinin yangın tüpünü alıp koştum. Ben yukarında inerken alev almıştı üstünü başını çıkartıyordu. O ara da ben de müdahale ederek itfaiye be ambulansa haber verdim” diye konuştu.

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