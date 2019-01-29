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(Özel) Pendik’te kamyonet hırsızları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:37 | Son Güncelleme

Pendik’te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir oto kiralama şirketinin önünde akşam saatlerinde park halindeki bir kamyoneti çaldı.

Pendik’te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir oto kiralama şirketinin önünde akşam saatlerinde park halindeki bir kamyoneti çaldı. Beyaz bir araçla olay yerine gelip önce etrafı kolaçan eden şahıslardan birisi daha sonra aracı çalarak olay yerinden kaçtı. Aracın hırsızlar tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay Pendik Esenyalı Mahallesi’nde saat 22.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir oto kiralama dükkanının önünde park halindeki aracı gözlerine kestiren hırsızlar, bölgeyi kontrol etmek için başka bir araçla olay yerine geldi. Etrafta birkaç tur atan şüpheliler, hırsızlık için en uygun anı kolladı. Etrafın sakin olduğu bir anda araca doğru hamle yapan zanlılar, aracın kapısını açtı ve şoför koltuğuna oturdu. Ardından düz kontakla aracı çalıştırmayı başaran hırsız, çaldığı araçla olay yerinden hızla kaçtı.
Birkaç dakikada yaşanan bu hırsızlık çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızın aracın kapısını zorlayıp aracın içerisine girdiği, aracı çalıştırdığı ve olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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