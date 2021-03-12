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  4. (Özel)- Pendik’te kısıtlama saatinde motosiklet hırsızlığı kamerada

(Özel)- Pendik’te kısıtlama saatinde motosiklet hırsızlığı kamerada

12.03.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Pendik’te bir apartmanın önüne gelerek bina sakiniymiş gibi davranan iki şahıs kapı önünde park halinde duran motosikleti çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Pendik’te bir apartmanın önüne gelerek bina sakiniymiş gibi davranan iki şahıs kapı önünde park halinde duran motosikleti çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Kısıtlama saatinin başlamasıyla birlikte vatandaşların evde olmalarını fırsat bilen iki şahıs gece ilerleyen saatlerde sokak üzerinde bulunan bir motosikleti gözlerine kestirdi. Şüpheli şahıslar önce motosikletin park halinde olduğu apartmanın önüne gelerek dikkat çekmemek için bir süre oturdular. Sonrasında şahsılardan biri kendilerini izleyen güvenlik kamerasını fark ederek kameranın görüş açısını değiştirdi. Kameranın açısını değiştiren ikili direksiyonunu kırdıkları motosikleti sürüyerek çalıp, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı sonrası konuşan motosiklet sahibi Semih Demirci, “Kısıtlama saatinde iki kişi sokağa giriş yapıyor. Ortalığı inceleyerek, keşif yapıyorlar. Binaya ait kamerayı görünce açısını değiştiriyorlar ama diğer girişteki kamerayı fark etmiyorlar. Sonrasında motosiklet direksiyonunu kırarak, çalıp gidiyorlar” diye konuştu.

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