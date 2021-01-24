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  4. (Özel) Pendik’te kısıtlamaya uymayıp kıraathanede kumar oynadılar

(Özel) Pendik’te kısıtlamaya uymayıp kıraathanede kumar oynadılar

24.01.2021 08:45 | Son Güncelleme:
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Pendik’te kısıtlamaya uymayarak kıraathanede kumar oynayanlara polis baskı yaptı.

Pendik’te kısıtlamaya uymayarak kıraathanede kumar oynayanlara polis baskı yaptı. Kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası uygulanırken zabıta ekipleri kıraathaneyi mühürledi.
Kavakpınar Mahallesi’nde 56 saatlik hafta sonu kısıtlamasına uymayarak kıraathanede kumar oynadıkları ihbarı alan Pendik ilçe emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bahse konu adrese baskın düzenleyen polis ekipleri kıraathane kapısının kitli olduğunu fark etti. İçeride kişilerin olduğunu tespit eden polis ekipleri kapıyı içeriden açtırdı. Kıraathanede yasağa uymayarak kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği toplamda 8 bin TL idari para cezası kesilirken Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri de kıraathaneyi de mühürledi.

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