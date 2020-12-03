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  4. (Özel) Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı

(Özel) Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı

03.12.2020 11:39 | Son Güncelleme:
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(Özel) Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı

Pendik’te aşırı süratli taksici, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı.

Pendik’te aşırı süratli taksici, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Kaza sonrası köpek ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede aşırı hızla ilerleyen taksi şoförü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek elektrik direğine çarparak durdu. Köpek ağır yaralanırken, taksi şoförü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak köpeği karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor, aşırı hızla gelen taksi şoförü sokak köpeğine çarpıyor, çarpmanın etkisiyle yaralanan köpek savrulurken, taksici hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

(Özel) Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı

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