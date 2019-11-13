HABER

(Özel) Pendik’te lisede şok eden olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:47 | Son Güncelleme

Pendik’te lise öğrencisi genç kız, okulda yapılan sınava girmemek için kendisini 2.

Pendik’te lise öğrencisi genç kız, okulda yapılan sınava girmemek için kendisini 2. kattan aşağı attı. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde bir lisede gerçekleşen olayda, iddiaya göre 10. sınıf öğrencisi N.K., okulda yapılacak olan sınava girmek istemedi. Genç kız, sınava girmemek için kendisini okulun 2. katından aşağı attı. Okuldaki görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız, ambulansa bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik
TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK’ten ortak açıklamaTÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK’ten ortak açıklama
Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli olduSon dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika... İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.