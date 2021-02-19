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(Özel) Pendik’te otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasında

19.02.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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Pendik’te bir hırsızın park halindeki otomobili 2 dakikada çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, geçtiğimiz hafta saat 05.30 sıralarında Esenyalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Pendik’te bir hırsızın park halindeki otomobili 2 dakikada çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta saat 05.30 sıralarında Esenyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tayyip Gören’e ait 34 CPP 262 plakalı otomobilin önce göbek kilidi çalındı. Olaydan 3 gün sonra Tayyip Gören otomobilini evinin bulunduğu sokağa park etti. Sabaha karşı gelen 1 kişi önce keşif yaparak mahalleyi kolaçan etti. Daha sonra aracı 2 dakikada çalıştırarak hızla sokaktan uzaklaştı. Sabah evinden çıkan Gören, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, göbek kilidini çalan hırsızların anahtar üreterek otomobili çaldığı düşünülüyor.

"Aracımızı 2 dakikada çaldılar"
Evinin önünde otomobili çalınan Tayyip Gören, “Sabah 05.30 sıralarında aracımız evimizin önünden çalındı. Hırsızlar mahallede ilk önce keşif yaptıktan sonra bizim arabayı gözlerine kestiriyorlar. Arabayı 2 dakika içinde çalarak hızla kaçıyorlar. Aracın 3 gün önce göbek kısmındaki kilidi çalınmıştı hırsızların buradan anahtar üretip anahtarla çaldıklarını tahmin ediyoruz. Aynı gün mahallemizden başka araçlar da çalındı” diye konuştu.

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