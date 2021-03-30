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(Özel) Pendik’te otomobil hırsızlığı kamerada

30.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te bir binaya giren 2 hırsız evde bulunan otomobilin anahtarını aldıktan sonra evin önünde park halindeki hafif ticari aracı çalarak gözen kayboldu.

(Özel) Pendik’te otomobil hırsızlığı kamerada

Pendik’te bir binaya giren 2 hırsız evde bulunan otomobilin anahtarını aldıktan sonra evin önünde park halindeki hafif ticari aracı çalarak gözen kayboldu. 2 hırsızın hafif ticari alıp kaçması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Pendik, Kurtköy’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 hırsız apartman binasında bulunan bir daireye girdi. Evden hafif ticari aracın anahtarını alan hırsızlar evin önünde buluna hafif ticari çalıştırarak gözden uzaklaştı. Aracın çalındığı esnada apartman görevlisi şaşkınlığını gizleyemedi. Apartman görevlisi durumu araç sahibine bildirdi. Otomobil sahibi ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay kamerada
İki hırsızın otomobili çalma anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde evden çıkan 2 hırsız park halindeki hafif ticari aracı çalıştırıp olay yerinden kaçıyor.

(Özel) Pendik’te otomobil hırsızlığı kamerada

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