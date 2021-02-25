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  4. (Özel) Pendik’te şahısların sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada

(Özel) Pendik’te şahısların sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada

25.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Pendik’te park yeri tartışması nedeniyle kavga eden iki kişinin kavgası dükkandan sokağa taştı.

Pendik’te park yeri tartışması nedeniyle kavga eden iki kişinin kavgası dükkandan sokağa taştı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran iki kişi dakikalarca kavga etti, çevredekiler ise tarafları ayırmakta güçlük çekti. Birbirlerinden hıncını alamayan şahıslar bir sonraki gün tekrar sokak ortasında kavgaya tutuştu. İki kişinin gözaltına alındığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik’te 23 Şubat günü iddiaya göre park yeri tartışması nedeniyle iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri, tartıştığı kişiyi girdiği lokantaya kadar takip etti. İkili arasında burada kavga çıktı. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Şahısların ikisi birden kavga esnasında yerle bir olurken, çevredekiler de dakikalarca kavgaya tutuşan şahısları ayırmakta güçlük çekti. Dükkan içerisinde kavga eden şahıslar hızlarını alamayarak dükkanın dışarısında da kavgaya devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan kavga, bir sonraki gün tekrar başladı. Şahıslardan biri yanında getirdiği kurusıkı tabanca ile diğer şahsı korkutmak istedi. Bu esnada iki şahıs da sokak ortasında tekrar birbirlerine girdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri iki şahsı kasten yaralama sebebiyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şahıslardan birinin üzerinde bulunan kurusıkı tabanca da polis tarafından ele geçirildi.

Öte yandan iki şahsın hem dükkanda hem da dükkan dışında dakikalarca süren tekmeli yumruklu kavgası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslardan biri bir dükkana giriyor, diğeri de onu takip ediyor. Şahıslar dükkan içerisinde kavga etmeye başlıyor. Kavga ederken yere düşen şahısların kavgası daha sonra dükkanın dışına taşıyor.

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