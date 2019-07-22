(Özel) Pet hayvanlarında kene riskine dikkat

Hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak, kene tehlikesinin yeniden ortaya çıkması insanları tedirgin etmeye başladı. Büyük ve küçükbaş hayvanların başını çektiği kene vakalarında, uzmanlara göre park ve bahçelere salınan pet hayvanları da büyük risk altında bulunuyor.

Özellikle kırsal kesimlerde daha çok görülen kene, merada olan büyük ve küçükbaş hayvanlar üzerinden insanlara geçebiliyor. Konuyla ilgili veteriner hekimler ise, sadece kırsal kesimlerin değil, şehirlerde park ve bahçelere salınan evcil hayvanların da kene riski taşıdıklarını belirtti.

“Evcil hayvanlar için pire ve kene kovucu tasmalar ve ense damlaları var”

Eskişehir Pet Life Veteriner Kliniği Veteriner Hekimi Abdülhamithan Çam, pet hayvanlarında keneler için nasıl önlem alınmalı konusunda tavsiyelerde bulundu. Çam, evcil hayvanlar için başlıca önlemler arasında pire, kene tasmaları olduğundan bahsederek, “Evcil hayvanlarda pire ve kene kovucu tasmalar ve ense damlaları var. Normalde periyot olarak 3 ayda bir rutin kullanıyoruz. Aktif 1 ay pasif 2 ay toplam 3 ay kullanım var ama genelde sık sık yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ense damlaları ise, iç ve dış parazitler için hayvan sağlığı açısından kesinlikle ihmal etmesinler. Eğer yoğun periyotlarda karşılaşıyorlarsa 3 ayı beklemesinler erken yaptırsınlar” ifadelerini kullandı.