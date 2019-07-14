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(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

Güngören’de seyyar çay satmak için kurulan bir düzenekteki piknik tüpü bomba gibi patladı.

Güngören’de seyyar çay satmak için kurulan bir düzenekteki piknik tüpü bomba gibi patladı. Polisleri alarma geçiren olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Olay, dün saat 15.00’te Güngören Tozkoparan Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş Terazidere Metro İstasyonu civarında bulunan seyyar satıcılara çay satmak piknik tüpüyle kurduğu düzenekle çay demliyordu.

Piknik tüpü büyük bir gürültü ile patladı
Çaycının seyyar satıcılardan birine çay götürmek için piknik tüpünün olduğu alandan ayrılmasının ardından piknik tüpü büyük bir gürültü ile patladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından bomba patladığı düşüncesi ile polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri Dumlupınar Caddesi trafiğini Merter istikametinde tek şeride düşürdü. Tek şeride düşen trafik nedeniyle cadde üzerinde iki yönlü yoğunluk yaşandı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler piknik tüpünün patladığını belirledi.

"Biz de bomba attılar sandık"
Olayın gördü tanıklarından olan Rıfat Yılmaz da tüpün büyük bir gürültü ile patladığını söyledi. Bomba patladığını sandıklarını ifade eden Yılmaz, “Burada seyyar satıcılar var, onlara çay yapıyordu. Buradan uzaklaştığında bomba gibi patladı. Biz de bomba attılar sandık tüp ikiye bölünmüş. Çaycı buradaydı, kendisine sordum var mı bir şeyin dedim. Yok dedi cüzdanı falan yanmış. Çaydanlığı, tepsiyi aldı gitti” dedi.

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı

(ÖZEL) Piknik tüpü bomba gibi patladı
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