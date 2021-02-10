(Özel) Piknik tüpünün fiyatını beğenmeyen saldırganın marketçiyi darp ettiği anlar kamerada

Kağıthane’de satın almak istediği piknik tüpünün fiyatını yüksek bulan bir şahıs, tartıştığı market sahibine saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, kaçan saldırgan şahıs 1 saat içinde Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 11.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir markete giren Fatih Ö., piknik tüpü satın almak istediğini söyledi. İş yeri sahibinin söylediği fiyatı yüksek bulan şahıs, tartıştıktan sonra Osman M.’yi tekme ve yumruklarla darp etti. Ardından iş yeri sahibine bıçak göstererek tehdit eden şahıs kasadan bir miktar da para aldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, içeriye giren şahıs marketçiyle tartışıyor. Şahıs sonrasında tekme ve tokatlarla darp ediyor. Ardından çıkıyor. Bir süre sonra tekrar geri geliyor. Markette arbede yaşanıyor.