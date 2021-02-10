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  4. (Özel) Piknik tüpünün fiyatını beğenmeyen saldırganın marketçiyi darp ettiği anlar kamerada

(Özel) Piknik tüpünün fiyatını beğenmeyen saldırganın marketçiyi darp ettiği anlar kamerada

10.02.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de satın almak istediği piknik tüpünün fiyatını yüksek bulan bir şahıs, tartıştığı market sahibine saldırdı.

Kağıthane’de satın almak istediği piknik tüpünün fiyatını yüksek bulan bir şahıs, tartıştığı market sahibine saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, kaçan saldırgan şahıs 1 saat içinde Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 11.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir markete giren Fatih Ö., piknik tüpü satın almak istediğini söyledi. İş yeri sahibinin söylediği fiyatı yüksek bulan şahıs, tartıştıktan sonra Osman M.’yi tekme ve yumruklarla darp etti. Ardından iş yeri sahibine bıçak göstererek tehdit eden şahıs kasadan bir miktar da para aldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, içeriye giren şahıs marketçiyle tartışıyor. Şahıs sonrasında tekme ve tokatlarla darp ediyor. Ardından çıkıyor. Bir süre sonra tekrar geri geliyor. Markette arbede yaşanıyor.

Kağıthane polisi 1 saat içinde yakaladı
Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, market sahibi Osman M.’nin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda iş yeri sahibi Osman M.’ye saldırdığı saptanan şüphelinin elinde bıçak olmadığı tespit edildi. Öte yandan çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, eşkalini belirledikleri şahsı 1 saat içinde kıskıvrak yakaladı.

Suç makinesi çıktı
Gözaltına alınan Fatih Ö.’nün emniyette “Uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak”, “motosiklet hırsızlığı”, “tehdit”, “kasten yaralama” ve “yağma” başta olmak üzere birçok farklı suçtan toplamda 26 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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