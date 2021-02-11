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  4. (Özel) Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada

(Özel) Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada

11.02.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Kasımpaşa’da sokağa çıkma kısıtlamasında pizzacıya gelen bir şahıs, içeride masada oturarak yemek yiyen çalışanları uyarınca tekme ve yumruklarla darp edildi.

Kasımpaşa’da sokağa çıkma kısıtlamasında pizzacıya gelen bir şahıs, içeride masada oturarak yemek yiyen çalışanları uyarınca tekme ve yumruklarla darp edildi. Peçete kutusunun havada uçuştuğu kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu Kasımpaşa’da geçtiğimiz günlerde saat 00.25 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde cadde üzerindeki pizzacıya geldi. İçeriye giren şahıs sipariş vermek istediğini söyledi. Ancak çalışanlar al-götür servisinin saat 20.00’den sonra olmadığını söyleyerek telefondan veya internetten sipariş vermesi gerektiğini belirtti.

Çalışanları uyarınca darp edildi
Bunun üzerine duruma sinirlenen şahıs çalışanlara, masada oturup yemek yemelerinin yasak olduğunu söyledi. O andan itibaren başlayan tartışma yerini tekme ve yumruklu kavgaya bıraktı. Çalışanların saldırdığı şahıs, köşeye sıkıştırılarak dakikalarca darp edildi. Kavga esnasında çalışanlardan biri eline aldığı peçete kutusunu şahsa fırlattı. Kavganın ardından şahıs iş yerinden çıkarak kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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