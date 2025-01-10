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  4. Özel poligonda intihar etmeye çalıştı! Kendisine engel olmaya çalışan eğitmeni de vurdu

Özel poligonda intihar etmeye çalıştı! Kendisine engel olmaya çalışan eğitmeni de vurdu

10.01.2025 00:03
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10.01.2025 00:03
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Antalya'da atış yapmak için özel bir poligona gelen genç dehşet saçtı. Eline silah alıp başına dayayan genç, intihara kalkıştı. Arka arkaya 4 el ateş eden gencin ağır yaralandığı olayda, kurşunlara rağmen durdurmaya çalışan görevli eğitmen de yüzünden yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Antalya'da atış yapmak için özel bir poligona gelen genç, eline aldığı silahı bir anda başına dayayıp intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, poligona müşteri olarak gelen Mahmut K.Y. (24) poligonda görevli emekli polis memuru ve eğitmen Ahmet P. (51) ile birlikte kulvara geçti. Ahmet P. tarafından kulvarda silah hakkında bilgilendirilen ve nasıl ateş etmesi gösterilen Mahmut K.Y. tabancayı eline aldıktan sonra bir anda silahı başına götürdü. Eğitmen Ahmet P. hızlı refleksi ile başına ateş etmeye başlayan genci engellemeye çalıştı.

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EĞİTMEN ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI!

Mahmut K.Y. ile ona engel olmaya çalışan eğitmen Ahmet P. arasında kısa süreli arbede yaşandı. Peş peşe ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan biri Mahmut K.Y.'nin başına isabet ederken yakın mesafeden gencin elindeki silaha müdahale etmeye çalışan Ahmet P. de yüz kısmından yaralandı. Mahmut K.Y. ağır yaralanırken bir kurşun ise Ahmet P.'nin elmacık kemiğine isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken ağır yaralanan Mahmut K.Y. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Poligonda görevli eğitmen Ahmet P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde daha önce atış poligonuna birkaç kez geldiği öğrenilen Mahmut K.Y.'nin Ahmet P. ile birlikte atış kulvarına geçtiği, kısa süreli bilgilendirmenin ardından eline aldığı tabanca ile bir anda başına ateş etmeye başladığı ve o sırada Ahmet P.'nin genci engelleme çabaları yer aldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya poligon
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