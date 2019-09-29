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(ÖZEL) Polis baskınından kaçan mülteciler kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de polis ekiplerinin düzenlediği baskında bir grup mülteci, binaların çatısında kaçarken görüntülendi.

Küçükçekmece’de polis ekiplerinin düzenlediği baskında bir grup mülteci, binaların çatısında kaçarken görüntülendi. Mülteci grubundan birisi ise çatıdan düşerek yaralandı.
Olay, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Polis ekipleri, yapılan çalışmalar üzerine adresteki binaya baskın düzenledi. Onlarca mültecinin kaldığı adrese düzenlenen baskından kaçan mülteciler, kaldıkları binanın çatısından başka bir çatıya atlayarak polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir mülteci ise 3 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesi üzerine yaralı mülteci hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

“Bu ikinci olay, sürekli yaşanıyor”
Olayın görgü tanıklarından Talip Elmas, “Karşı binada hangi uyruklu olduğunu bilmediğimiz mülteciler var. Polis baskın yaptı. O binadan karşıdaki binaya atladılar. Teker teker öteki binaya atladılar. Ayağı kırılan oldu. Buradaki dükkana aldılar. Daha sonrasında ambulansa aldılar. Bu ikinci olay, sürekli yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

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