(Özel) Polis kaza yapanın kendi oğlu olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp elektrik direğini devirdi. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ise kaza yapan kişinin kendi oğlu olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Polis babayı oğlunun hafif şekilde yaralanması sakinleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen otomobil Uşak İtfaiye Müdürlüğü binası yakınlarından kontrolden çıktı. Araç önce yol ortasındaki refüje çıkarken sonra elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrik direği karayolu devrilirken o sırada yolun boş olması ve hiçbir aracın geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye gelen sürücünün polis memuru olan babası kısa süreli bir panik yaşadı. Oğlunun hayatından endişe eden polis babayı ise meslektaşları sakinleştirdi. Oğlunun hafif şekilde yaralı olduğunu öğrenen baba rahat bir nefes aldı.

Öte yandan, kaza yapan otomobilin plakalarının sökülmesi dikkatlerden kaçmazken, kaza sonrası bölgeye gelen elektrik şirketi ekipleri de devrilen direkte elektriği keserek herhangi bir sorunun yaşanmaması için güvenlik tedbiri aldı.

